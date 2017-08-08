Саид Хан Мохманд: Смена правительства в Пакистане не изменит внешнюю политику страны

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Смена правительства в Пакистане не приведет к смене политики этой страны.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

По его словам, хотя премьер-министр Наваз Шариф был отстранен от власти решением Верховного Суда, руководимая им партия все еще продолжает управлять страной.

"Не считаю, что страна сейчас находится в кризисной ситуации. Наша политика заключается в том, что мы хотим иметь хорошие связи со всеми соседними странами, особенно со странами исламского мира", - заявил дипломат.