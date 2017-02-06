Посол Пакистана: Мы приветствуем все проекты, способствующие укреплению наших экономических связей с Азербайджаном

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем все проекты, которые будут способствовать укреплению наших экономических связей с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид хан Мохманд на пресс-конференции, говоря о заинтересованности Пакистана в участии в транспортном коридоре "Север-Юг".

Он отметил высокую роль этого проекта, добавив, что если связать этот проект с транспортным коридором между Пакистаном и Индией, в том случае Азербайджан получит возможность вывозить свои грузы в любом направлении.

Подчеркнув роль проекта "Север-Юг" в развитии Азербайджана, С.Х.Мохманд заявил, что воспринимает развитие Азербайджана как развитие Пакистана.