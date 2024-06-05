О нас

Сахиль Бабаев: В Азербайджане ведется работа по ратификации еще двух конвенций МОТ

Сахиль Бабаев: В Азербайджане ведется работа по ратификации еще двух конвенций МОТ Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в рамках визита в Женеву встретился с гендиректором Международной организации труда (МОТ) Гилбертом Хунгбо.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 18:49
Сахиль Бабаев: В Азербайджане ведется работа по ратификации еще двух конвенций МОТ

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в рамках визита в Женеву встретился с гендиректором Международной организации труда (МОТ) Гилбертом Хунгбо.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Делегация Азербайджана во главе с Сахилем Бабаевым находится в Женеве для участия в 112-й сессии Международной конференции труда.

В ходе встречи министр напомнил, что Азербайджан присоединился к 60 конвенциям МОТ, в том числе к 9 из 10 фундаментальных. Он подчеркнул, что ведется работа по ратификации еще двух конвенций, оценивается возможность ратификации дополнительного документа.

По его словам, совместно с МОТ успешно реализованы две страновые программы страны по достойному труду, а также подготовлен проект следующей программы.

Гилберт Хунгбо высоко оценил инициативы Азербайджана по расширению сотрудничества с МОТ и отметил, что реформы, проводимые в стране в социальной сфере, заслуживают похвалы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda BƏT-in daha 2 Konvensiyasının ratifikasiyası ilə bağlı işlərə başlanıb

Другие новости из категории

В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии
В Шуше состоялась Международная конференция по лидерству и дипломатии
5 июня 2024 г. 18:40
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
5 июня 2024 г. 18:15
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и и.о. президента Ирана
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и и.о. президента Ирана
5 июня 2024 г. 17:59
Джейхун Байрамов и замгоссекретаря МИД Польши обсудили сотрудничество в борьбе с изменением климата
ФотоДжейхун Байрамов и замгоссекретаря МИД Польши обсудили сотрудничество в борьбе с изменением климата
5 июня 2024 г. 17:46
В Баку состоялось третье заседание группы молодых парламентариев ТюркПА
В Баку состоялось третье заседание группы молодых парламентариев ТюркПА
5 июня 2024 г. 17:28
Участники международной программы посетили Шушу
ФотоУчастники международной программы посетили Шушу
5 июня 2024 г. 17:12
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго
5 июня 2024 г. 15:32
Байрамов: Свыше 500 женщин и детей были репатриированы в Азербайджан за последние годы
Байрамов: Свыше 500 женщин и детей были репатриированы в Азербайджан за последние годы
5 июня 2024 г. 14:19
Байрамов: Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам
Байрамов: Конституция Армении содержит территориальные претензии к соседним государствам
5 июня 2024 г. 14:14
Джейхун Байрамов: Венгерские компании активно участвуют в строительных работах в Карабахе
Джейхун Байрамов: Венгерские компании активно участвуют в строительных работах в Карабахе
5 июня 2024 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi