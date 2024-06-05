Сахиль Бабаев: В Азербайджане ведется работа по ратификации еще двух конвенций МОТ

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в рамках визита в Женеву встретился с гендиректором Международной организации труда (МОТ) Гилбертом Хунгбо.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в рамках визита в Женеву встретился с гендиректором Международной организации труда (МОТ) Гилбертом Хунгбо.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Делегация Азербайджана во главе с Сахилем Бабаевым находится в Женеве для участия в 112-й сессии Международной конференции труда.

В ходе встречи министр напомнил, что Азербайджан присоединился к 60 конвенциям МОТ, в том числе к 9 из 10 фундаментальных. Он подчеркнул, что ведется работа по ратификации еще двух конвенций, оценивается возможность ратификации дополнительного документа.

По его словам, совместно с МОТ успешно реализованы две страновые программы страны по достойному труду, а также подготовлен проект следующей программы.

Гилберт Хунгбо высоко оценил инициативы Азербайджана по расширению сотрудничества с МОТ и отметил, что реформы, проводимые в стране в социальной сфере, заслуживают похвалы.