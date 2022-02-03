Сахиль Бабаев призвал венгерские компании к участию в строительных работах на освобожденных территориях

«Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами».

«Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами».

Как передает Report, об этом в ходе выступления на заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам министра, экономические и торговые отношения между двумя странами получили свое признание: «Венгрия является одной из активно инвестирующих в Азербайджан стран. Есть много направлений сотрудничества. Между Азербайджаном и Венгрией имеются объективные и дружественные отношения».

С.Бабаев призвал венгерские компании к участию в проводимых строительных работах на освобожденных территориях: «Страна уделяет большое внимание восстановительным работам на этих территориях. Наше сотрудничество в этой области может создать хорошую почву. В течение этого года, скорее всего, многие вынужденные переселенцы смогут вернуться в родные места».