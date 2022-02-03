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Сахиль Бабаев призвал венгерские компании к участию в строительных работах на освобожденных территориях

Сахиль Бабаев призвал венгерские компании к участию в строительных работах на освобожденных территориях «Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами».
Внешняя политика
3 февраля 2022 г. 11:23
Сахиль Бабаев призвал венгерские компании к участию в строительных работах на освобожденных территориях

«Азербайджан и Венгрия являются стратегическими партнерами».

Как передает Report, об этом в ходе выступления на заседании азербайджано-венгерской межправительственной комиссии заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам министра, экономические и торговые отношения между двумя странами получили свое признание: «Венгрия является одной из активно инвестирующих в Азербайджан стран. Есть много направлений сотрудничества. Между Азербайджаном и Венгрией имеются объективные и дружественные отношения».

С.Бабаев призвал венгерские компании к участию в проводимых строительных работах на освобожденных территориях: «Страна уделяет большое внимание восстановительным работам на этих территориях. Наше сотрудничество в этой области может создать хорошую почву. В течение этого года, скорее всего, многие вынужденные переселенцы смогут вернуться в родные места».

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Версия на английском языке Azerbaijani minister calls on Hungarian companies to participate in restoration of liberated areas
Версия на азербайджанском языке Nazir Macarıstan şirkətlərini azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işlərində iştiraka çağırıb

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