Сахиль Бабаев и Адиль Чалышкан обсудили усилия в борьбе с изменением климата

18:57

Заместитель министра по делам семьи и социальных служб Турции Адиль Чалышкан провел ряд встреч в рамках климатической конференции COP29 в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, Чалышкан принял участие в мероприятии, организованном в сотрудничестве с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и ИСЕСКО.

В своем выступлении он рассказал о деятельности Министерства по делам семьи и социальных служб, направленной на поддержку женщин и детей, пострадавших от изменения климата, а также отметил важность роли молодежи в создании устойчивости к климатическим изменениям.

Замминистра также принял участие в мероприятии, организованном Министерством труда и социальной защиты Азербайджана в рамках COP29. В своем выступлении он подчеркнул работу по принципу "никого не оставлять в стороне" и выразил решимость Турции в этом вопросе.

Затем состоялась встреча Чалышкана с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым, на которой обсуждались совместные усилия двух министерств в рамках изменения климата и возможности дальнейшего сотрудничества.