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Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор полностью изменит облик региона

Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор полностью изменит облик региона "Зангезурский коридор полностью изменит облик региона".
Внешняя политика
13 июня 2022 г. 18:51
Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор полностью изменит облик региона

"Зангезурский коридор полностью изменит облик региона".

Как сообщает Report, об этом 13 июня заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе со спикером Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Между спикерами парламентов Азербайджана и Словакии состоялась встреча один на один, а затем в расширенном составе. На встрече состоялся обмен мнениями о связях между нашими странами и законодательными органами.

В ходе беседы были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Zəngəzur dəhlizi bölgənin simasını tamamilə dəyişəcək"

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