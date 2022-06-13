Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор полностью изменит облик региона

"Зангезурский коридор полностью изменит облик региона".

"Зангезурский коридор полностью изменит облик региона".

Как сообщает Report, об этом 13 июня заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встрече с находящейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией во главе со спикером Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Между спикерами парламентов Азербайджана и Словакии состоялась встреча один на один, а затем в расширенном составе. На встрече состоялся обмен мнениями о связях между нашими странами и законодательными органами.

В ходе беседы были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.