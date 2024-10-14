Сахиба Гафарова: За последние 4 года Азербайджан оказал помощь более чем 140 странам мира на сумму $330 млн

Сахиба Гафарова: За последние 4 года Азербайджан оказал помощь более чем 140 странам мира на сумму $330 млн

За последние 4 года Азербайджан оказал гуманитарную, экономическую и техническую помощь более чем 140 странам мира на сумму 330 млн долларов США.

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За последние 4 года Азербайджан оказал гуманитарную, экономическую и техническую помощь более чем 140 странам мира на сумму 330 млн долларов США. Как передает Report со ссылкой на Милли Меджлис, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова, выступая на 149-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве. Спикер подчеркнула, что Цели и задачи устойчивого развития включены в национальные планы и стратегии развития Азербайджана. Современные инновации и конкурентоспособный человеческий капитал являются одним из пяти приоритетных направлений новой стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года. Гафарова отметила, что на фоне глобальных вызовов страны имеют моральное обязательство поддерживать стремления друг друга к развитию. "В рамках Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшегося в Азербайджане в марте 2023 года, президент Ильхам Алиев объявил два глобальных призыва с целью поддержки постпандемического восстановления Африки и развивающихся малых островных государств. Эти призывы предусматривали прямую финансовую поддержку, расширение образовательных проектов и пр.", - напомнила она. Подпишитесь на наш Telegram канал