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Сахиба Гафарова выступила на международной конференции о инициативах Азербайджана  по борьбе с COVID-19

Сахиба Гафарова выступила на международной конференции о инициативах Азербайджана  по борьбе с COVID-19 Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на V Всемирной конференции председателей парламентов, проходившей в австрийском городе Вена, в обсуждениях на тему «Глобальный ответ на пандемию COVID-19 затрудняет многосторонность помощи людям».
Внешняя политика
8 сентября 2021 г. 10:00
Сахиба Гафарова выступила на международной конференции о инициативах Азербайджана  по борьбе с COVID-19

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на V Всемирной конференции председателей парламентов, проходившей в австрийском городе Вена, в обсуждениях на тему «Глобальный ответ на пандемию COVID-19 затрудняет многосторонность помощи людям».

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, отметив большую необходимость в том, чтобы международная общественность активизировала усилия в борьбе с пандемией COVID-19, Сахиба Гафарова проинформировала об инициативах и мерах, предпринимаемых нашей страной в глобальном масштабе в борьбе с пандемией. Председатель Милли Меджлиса отметила, что для поддержки глобальных усилий по ликвидации последствий пандемии COVID-19, Азербайджан в качестве председателя Движения неприсоединения в мае 2020 года организовал Саммит Контактной группы Движения против COVID-19 в формате видеоконференции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев от имени Движения неприсоединения предложил провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с пандемией COVID-19. Данную инициативу поддержали более 150 государств-членов ООН, а в декабре 2020 года в Нью-Йорке прошла специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19.

С.Гафарова довела до внимания, что Азербайджан в области борьбы с пандемией оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам.
Она напомнила, что пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на глобальную цепочку снабжения. Поощрение взаимосвязей и развитие мультимодальных транспортных коридоров путем упрощения транспорта и торговли, в том числе с использованием цифровой технологии, укрепят устойчивость глобальной цепочки снабжения и помогут государствам в их усилиях восстановится в постпандемический период. Спикер сказала, что трансрегиональные транспортные проекты Азербайджана внесут свой вклад в эти цели.

Напомнив, что Азербайджан выдвинул ряд предложений по принятию решительных, целенаправленных и скоординированных шагов в постпандемический период, председатель сказала, что проведение заседания на высшем уровне государств-членов Движения для формирования позиции Движения неприсоединения касательно периода восстановления от пандемии - одно из таких предложений.
Азербайджан также считает целесообразным, чтобы Движение неприсоединения выступило с инициативой создания Панели высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после пандемии COVID-19. Эта панель может подготовить рекомендации по глобальным мерам для того, чтобы более успешно и быстро вывести мир из пандемии.

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