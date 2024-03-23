Сахиба Гафарова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлисе.

Сахиба Гафарова отметила, что потрясена известием о гибели мирных жителей в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

В письмах председатель Милли Меджлиса решительно осудила этот чудовищный террористический акт, от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила соболезнования российскому народу, членам Совета Федерации и Госдумы, родным погибших, пожелала выздоровления пострадавшим.