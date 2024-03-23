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Сахиба Гафарова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Сахиба Гафарова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Вячеславу Володину.
Внешняя политика
23 марта 2024 г. 17:22
Сахиба Гафарова выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Сахиба Гафарова

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлисе.

Сахиба Гафарова отметила, что потрясена известием о гибели мирных жителей в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

В письмах председатель Милли Меджлиса решительно осудила этот чудовищный террористический акт, от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса выразила соболезнования российскому народу, членам Совета Федерации и Госдумы, родным погибших, пожелала выздоровления пострадавшим.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova expresses condolences to heads of Russian State Duma and Federal Assembly
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Dövlət Duması və Rusiya Federal Məclisinin sədrlərinə başsağlığı verib

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