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Сахиба Гафарова выразила соболезнования турецкому коллеге

Сахиба Гафарова выразила соболезнования турецкому коллеге Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями спикеру Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 19:15
Сахиба Гафарова выразила соболезнования турецкому коллеге
Сахиба Гафарова

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями спикеру Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу.

Как сообщает Report, Гафарова выразила соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате пожара в отеле в горнолыжном центре Карталкая провинции Болу.

Она передала слова поддержки председателю парламента Турции, депутатам, семьям погибших и всему братскому народу Турции от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что в результате пожара в отеле горнолыжного центра Карталкая провинции Болу по последним данным погибли 66 человек, 51 получил ранения.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova türkiyəli həmkarına başsağlığı verib

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