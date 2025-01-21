Сахиба Гафарова выразила соболезнования турецкому коллеге

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями спикеру Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо с соболезнованиями спикеру Великого национального собрания Турции Нуману Куртулмушу.

Как сообщает Report, Гафарова выразила соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате пожара в отеле в горнолыжном центре Карталкая провинции Болу.

Она передала слова поддержки председателю парламента Турции, депутатам, семьям погибших и всему братскому народу Турции от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что в результате пожара в отеле горнолыжного центра Карталкая провинции Болу по последним данным погибли 66 человек, 51 получил ранения.