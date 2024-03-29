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Сахиба Гафарова: Вторая Карабахская война и АТО положили конец череде геноцидов азербайджанцев

Сахиба Гафарова: Вторая Карабахская война и АТО положили конец череде геноцидов азербайджанцев Азербайджанский народ чтит память десятков тысяч невинных людей, ставших жертвами зверств армян.
Внешняя политика
29 марта 2024 г. 13:07
Сахиба Гафарова: Вторая Карабахская война и АТО положили конец череде геноцидов азербайджанцев

Азербайджанский народ чтит память десятков тысяч невинных людей, ставших жертвами зверств армян.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на сегодняшнем заседании парламента, коснувшись 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев.

Она отметила, что исторические победы ВС Азербайджана под руководством президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористических мероприятиях, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета государства положили конец череде потерь территорий, этнических чисток и геноцидов, которым подверглись азербайджанцы за последние почти двести лет.

"Сокрушительный удар был нанесен армянскому шовинизму и экспансионизму, принесшим азербайджанскому народу многочисленные бедствия. Все это - лучшая гарантия того, что новых преступлений геноцида против нашего народа не произойдет", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: II Qarabağ müharibəsi və antiterror əməliyyatı azərbaycanlıların soyqırımıları silsiləsinə son qoyub

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