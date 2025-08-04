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Сахиба Гафарова встретилась со спикером Меджлиса Туркменистана

Сахиба Гафарова встретилась со спикером Меджлиса Туркменистана Сахиба Гафарова встретилась со спикером Меджлиса Туркменистана
Внешняя политика
4 августа 2025 г. 18:57
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Меджлиса Туркменистана

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Туркменистан встретилась со спикером Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, Дуньягозель Гулманова приветствовала Гафарову и поблагодарила ее за участие в Межпарламентском форуме, проведенном в рамках 3-й Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как она заметила, обсужденные на Конференции вопросы обладают значительной важностью и служат интересам наших народов.

Высоко оценив сотрудничество между законодательными органами Азербайджана и Туркменистана, Дуньягозель Гулманова выразила удовлетворение текущим состоянием взаимоотношений.

Выразившая признательность за сердечный прием спикер Милли Меджлиса коснулась важности Конференции для развития сотрудничества между парламентами государств-участников. Сахиба Гафарова поблагодарила туркменскую сторону за организацию Конференции на высоком уровне.

Говоря о развитии связей между дружественными и братскими государствами, Сахиба Гафарова отметила большую роль, которую играют в росте взаимоотношений встречные визиты высокого уровня. Она упомянула визит в нашу страну в прошлом месяце делегации во главе со спикером Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, коснувшись затем значения встречи высокого гостя с президентом Ильхамом Алиевым и проведенных на этой встрече обсуждений.

Спикер сказала, что подписанные между нашими странами документы сформировали правовую базу взаимоотношений. Особой весомостью среди этих документов обладает "Заявление о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном" – в контексте дальнейшего развития всестороннего сотрудничества наших стран.

Подчеркнув существенность парламентов обеих стран для развития азербайджано-туркменских отношений, Сагиба Гафарова с похвалой отозвалась о деятельности в этой сфере рабочих групп по межпарламентским связям.

На встрече подчеркивались единение наших народов глубокими историческими корнями, моральными и культурными устоями, и необходимость их сбережения для грядущих поколений.

Во время беседы также состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие интерес для обеих сторон.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Türkmənistan Məclisinin sədri ilə görüşüb

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