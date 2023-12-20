О нас

Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом Турции

Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом Турции Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с официальным визитом в Азербайджане вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.
Внешняя политика
20 декабря 2023 г. 17:25
Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом Турции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с официальным визитом в Азербайджане вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

Как сообщает Report, об этом Дж.Йылмаз написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Он отметил, что посетил также посольство Турции в Азербайджане.

"Я выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Али Асадову, председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой, их делегациям и нашим азербайджанским братьям за оказанное гостеприимство", - говорится в публикации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani parliament speaker meets Turkish vice president
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin sədri Türkiyənin vitse-prezidenti ilə görüşüb

Самое важное

Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
20 декабря 2023 г. 15:58
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
20 декабря 2023 г. 13:49
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
20 декабря 2023 г. 13:38
Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза
20 декабря 2023 г. 13:30
На освобожденных территориях созданы избирательные участки
На освобожденных территориях созданы избирательные участки
19 декабря 2023 г. 16:28
ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентские выборы
ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентские выборы
19 декабря 2023 г. 16:14
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
ООН: Готовы поддержать Азербайджан и Армению в их продвижении по пути нормализации отношений
ООН: Готовы поддержать Азербайджан и Армению в их продвижении по пути нормализации отношений
19 декабря 2023 г. 13:14
Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан в связи с COP29
Генеральный секретарь ООН посетит Азербайджан в связи с COP29
19 декабря 2023 г. 12:39
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
ФотоВ Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
15 декабря 2023 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi