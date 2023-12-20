Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом Турции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с официальным визитом в Азербайджане вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с официальным визитом в Азербайджане вице-президентом Турции Джевдетом Йылмазом.

Как сообщает Report, об этом Дж.Йылмаз написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Он отметил, что посетил также посольство Турции в Азербайджане.

"Я выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Али Асадову, председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой, их делегациям и нашим азербайджанским братьям за оказанное гостеприимство", - говорится в публикации.