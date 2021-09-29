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Сахиба Гафарова встретилась с президентом Казахстана

Сахиба Гафарова встретилась с президентом Казахстана Сегодня в рамках официального визита в Казахстан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Внешняя политика
29 сентября 2021 г. 18:13
Сахиба Гафарова встретилась с президентом Казахстана

Сегодня в рамках официального визита в Казахстан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Поприветствовав главу азербайджанского парламента, президент Токаев выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между дружественными и братскими странами - Казахстаном и Азербайджаном. Глава государства, поздравив Азербайджан с победой в Отечественной войне, отметил, что азербайджано-казахстанские отношения, имеющие древнюю историю, получили дальнейшее развитие после обретения государствами независимости. Эти отношения, заложенные великим лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, в настоящее время успешно продолжаются главами государств Азербайджана и Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев попросил передать его приветствия президенту Ильхаму Алиеву.

Выразив искреннюю благодарность за встречу, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова передала приветствия президента Ильхама Алиева главе Казахстана.

Затем Сахиба Гафарова проинформировала главу государства о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и новых условиях, сложившихся в регионе.

Говоря о политике геноцида, проводимой Арменией в отношении Азербайджана, председатель Милли Меджлиса выразила пожелание, чтобы в преддверии 30-летия Ходжалинского геноцида парламент Казахстана также выразил свое отношение к этому вопросу.

На встрече стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Qazaxıstan Prezidenti ilə görüşüb

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