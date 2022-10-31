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Сахиба Гафарова встретилась с представителями Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Сахиба Гафарова встретилась с представителями Законодательного собрания Санкт-Петербурга 31 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране делегацией во главе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским.
Внешняя политика
31 октября 2022 г. 18:00
Сахиба Гафарова встретилась с представителями Законодательного собрания Санкт-Петербурга

31 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране делегацией во главе с председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александром Бельским.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече говорилось о важности взаимных визитов, было отмечено, что в текущем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией, подчеркнута роль личных отношений глав государств в развитии сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы была подчеркнута важность политического, экономического, гуманитарного, межпарламентского сотрудничества, отношений между регионами двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Sankt-Peterburq Qanunvericilik Məclisinin nümayəndələri ilə görüşüb

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