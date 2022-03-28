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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Парламента Казахстана

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Парламента Казахстана 28 марта в рамках рабочего визита в Казахстан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в городе Алматы с председателем Сената Парламента этой страны Мауленом Ашимбаевым.
Внешняя политика
28 марта 2022 г. 18:35
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Парламента Казахстана

28 марта в рамках рабочего визита в Казахстан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в городе Алматы с председателем Сената Парламента этой страны Мауленом Ашимбаевым.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отметив, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, М.Ашимбаев заявил, что Азербайджан является очень важным и надежным партнером для Казахстана. M.Ашимбаев еще раз поздравил Азербайджан со славной победой в Отечественной войне и восстановлением территориальной целостности благодаря политической воле и решительности президента Ильхама Алиева.

Напомнив о предыдущих встречах с председателем Сената Парламента Республики Казахстан, С.Гафарова отметила, что проведенные переговоры способствуют углублению отношений между нашими законодательными органами.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Qazaxıstan Parlamenti Senatının sədri ilə görüşüb

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