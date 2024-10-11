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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Находящаяся с рабочим визитом в Таджикистане спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Душанбе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.
Внешняя политика
11 октября 2024 г. 17:22
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Находящаяся с рабочим визитом в Таджикистане спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Душанбе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана выразила уверенность в том, что и в предстоящий период между законодательными органами двух стран будет продолжено сотрудничество на высоком уровне.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием отношений между нашими дружественными и братскими странами.

Было отмечено, что общие религиозные и духовные ценности, а также языковое единство наших народов играют важную роль в дальнейшем укреплении связей.

По словам спикера Сахибы Гафаровой, отношения между Азербайджаном и Узбекистаном вышли на новый уровень после обретения ими независимости. Спикеры отметили важную роль глав государств в укреплении тесных связей между двумя странами, которые охватывают множество сфер.

В ходе беседы отмечалось, что динамичное развитие сотрудничества между нашими дружественными странами способствует укреплению связей между законодательными органами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament speaker meets with her Uzbek counterpart
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Özbəkistan Ali Məclis Senatının sədri ilə görüşüb

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