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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи ТРСК

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи ТРСК Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зорлу Торе.
Внешняя политика
7 июня 2024 г. 19:48
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи ТРСК

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зорлу Торе.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, Зорлу Торе прибыл в Азербайджан с целью участия в 13-м пленарном заседании Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

На встрече была выражена удовлетворенность организацией пленарного заседания на высоком уровне, было отмечено, что ТюркПА является важной платформой для дальнейшего расширения сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Сахиба Гафарова отметила, что в предстоящий период, когда Азербайджан будет председательствовать в этой организации, будут предприняты все необходимые шаги по дальнейшему укреплению межпарламентских отношений с ТРСК.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о связях между законодательными органами.

Зорлу Торе в свою очередь выразил благодарность за создание в апреле этого года в Милли Меджлисе рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-ТРСК.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению контактов между группами дружбы и депутатами, осуществлению взаимных визитов.

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Версия на английском языке ФотоSpeaker of TRNC thanks Azerbaijan for establishing working group on inter-parliamentary relations
Версия на азербайджанском языке ФотоŞKTC Azərbaycana parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun yaradılmasına görə təşəkkür edib

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