Председатель Милли Меджлиса встретилась с главой МИД Словакии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках текущего официального визита в Словакию встретилась с министром иностранных и европейских дел этой страны Иваном Корчоком, сообщает Report.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках текущего официального визита в Словакию встретилась с министром иностранных и европейских дел этой страны Иваном Корчоком, сообщает Report.

Иван Корчок рассказал о перспективах развития связей между Азербайджаном и Словакией, затронув при этом роль парламентской дипломатии в их углублении и подчеркнув важность усиления связей между двумя законодательными собраниями и обмена визитами высокого уровня. Вспоминая свою поездку в Азербайджан в марте этого года и проведенные в ее ходе встречи, Иван Корчок отметил, что такие визиты благотворно влияют на двусторонние отношения.

Сахиба Гафарова выразила признательность за оказанное гостеприимство, отметив, что успешные политические отношения двух стран позволяют развивать взаимодействие и в других областях. Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с государствами-членами Европейского союза и в ускорении интеграционных процессов, и считает важным развивать отношения со Словакией – одним из государств ЕС.

Она подчеркнула, что страны сотрудничают в ряде международных организаций, и есть возможность расширить двусторонние межпарламентские связи.

Говоря о 44-дневной Отечественной войне, завершившейся освобождением Азербайджаном своих территорий, председатель Милли Меджлиса отметила, что благодаря доблести нашей армии был положен конец тридцатилетней армянской оккупации. Также Азербайджан своими силами обеспечил исполнение четырёх резолюций Совета безопасности ООН.

"Этот конфликт остался в прошлом, Азербайджан занимается восстановлением освобождённых от оккупации земель", - добавила С. Гафарова.

Она отметила, что Армения разграбила и разрушила азербайджанские города и села за время оккупации, а теперь прибегает к провокациям, дабы не позволить обеспечить мир и безопасность в регионе. По словам спикера Милли Меджлиса, отказ Армении выдать карты минных полей противоречит международным принципам.