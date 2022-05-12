Сахиба Гафарова встретилась с генпрокурором Саудовской Аравии

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия шейхом Саудом бин Абдуллой Аль Муаджибом.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия шейхом Саудом бин Абдуллой Аль Муаджибом.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы парламента, Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан придает особое значение расширению сотрудничества с дружественным и братским Королевством Саудовская Аравия в различных областях.

Схожие религиозные и культурные ценности, исторически сложившиеся между народами двух стран, составляют прочную основу отношений между нашими странами. Сахиба Гафарова выразила уверенность, что визит гостя внесет вклад в развитие отношений между прокуратурами Азербайджана и Саудовской Аравии.

Сахиба Гафарова информировала генпрокурора об освобождении Азербайджаном своих земель от армянской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны. Тем самым Азербайджан обеспечил исполнение международных правовых принципов и прекратил осквернение Арменией культовых и культурных памятников, относящихся к нашим общим с Саудовской Аравией религиозным ценностям. Сейчас на освобожденных территориях отстраиваются мечети, ускоренными темпами продвигаются восстановительные и строительные работы.

В ходе встречи генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд бин Абдулла Аль Муаджиб поделился своими впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил, что дружба между Саудовской Аравией и Азербайджаном непоколебима.

Говоря о развитии отношений между прокуратурами двух стран, шейх Сауд бин Абдулла Аль Муаджиб рассказал о перспективах сотрудничества с Генеральной прокуратурой Азербайджана.