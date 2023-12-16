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Сахиба Гафарова встретилась с генеральным директором ИСЕСКО

Сахиба Гафарова встретилась с генеральным директором ИСЕСКО Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Марокко встретилась с генеральным директором Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом.
Внешняя политика
16 декабря 2023 г. 14:08
Сахиба Гафарова встретилась с генеральным директором ИСЕСКО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Марокко встретилась с генеральным директором Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом.

Об этом сообщили Report в Милли Меджлисе.

В ходе встречи были отмечены постоянные усилия Азербайджана по укреплению солидарности и взаимоуважения между мусульманскими странами, успешное сотрудничество в рамках "Бакинского процесса", высоко оценено выступление организации в роли основного партнера Всемирных форумов межкультурного диалога, проводимых в нашей стране по инициативе президента Ильхама Алиева.

Гафарова отметила, что Азербайджан заинтересован в продолжении сотрудничества с ИСЕСКО в таких сферах, как образование, сохранение и восстановление культурного наследия. Была выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества с началом деятельности Регионального офиса организации в Баку.

Генеральный директор ИСЕСКО заявил, что возглавляемая им организация заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном, а также отметил, что подписанный с Азербайджаном план действий будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества. Он также высоко оценил работу Фонда Гейдара Алиева в сфере образования, науки, культуры в исламском мире.

Салим бин Мохаммед аль-Малик поздравил Азербайджан с проведения 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в следующем году, а также с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

На встрече были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova ICESCO-nun Baş direktoru ilə görüşüb

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