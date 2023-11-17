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Сахиба Гафарова в очередной раз разоблачила ложь Армении

Сахиба Гафарова в очередной раз разоблачила ложь Армении Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в столице Кыргызстана Бишкеке, в очередной раз разоблачила ложь армянской стороны.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 17:25
Сахиба Гафарова в очередной раз разоблачила ложь Армении

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ в столице Кыргызстана Бишкеке, в очередной раз разоблачила ложь армянской стороны.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Спикер отметила, что после освобождения своих земель от армянской оккупации в 2020 году Азербайджан выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией. Однако Армения, признавшая Карабах территорией Азербайджана только на словах, к сожалению, в течение этих трех лет продолжала заниматься политическими и военными провокациями. Армения не только не выполнила свои обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 2020 года, в том числе не вывела свои вооруженные силы из Карабахского региона, но и продолжила переброску в Карабах оружия, боеприпасов и живой силы.

Сахиба Гафарова отметила, что Армения продолжила устанавливать мины в регионе и после Второй Карабахской войны. Спикер подчеркнула, что только за годы оккупации армянская сторона установила на территориях Азербайджана свыше миллиона мин.

Парламентарий напомнила, что 2 сентября этого года глава армянского правительства Никол Пашинян поздравил созданный и активно поддерживаемый Арменией сепаратистский режим с так называемым "Днем независимости”, а 9 сентября этот незаконный режим провел так называемые "президентские выборы".

Спикер отметила, что эти провокационные шаги были направлены против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Гафарова напомнила, что 19 сентября 2023 года в результате взрыва мин, намеренно установленных вооруженными силами Армении на освобожденных от оккупации территориях, погибли 6 человек, среди которых гражданские и сотрудники полиции. В целом же в послевоенный период при подрыве на минах погибли или пострадали около 340 человек, сказала она.

В своем выступлении председатель Милли Меджлиса также рассказала об антитеррористических мероприятиях, проведенных азербайджанской армией в сентябре этого года. Гафарова подчеркнула, что целью было восстановление конституционного строя и нейтрализация незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе.

По итогам антитеррористических мероприятий Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своей международно признанной территорией, положив конец незаконному сепаратистскому режиму в Карабахе, сказала председатель парламента.

Она отметила, что, несмотря на все эти очевидные факты, Армения по-прежнему продолжает вводить в заблуждение международную общественность, озвучивая ложные и необоснованные обвинения в адрес Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Ermənistanın yalanlarını növbəti dəfə ifşa edib

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