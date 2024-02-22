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Сахиба Гафарова: Совместные усилия парламентов помогают в достижении общих целей

Сахиба Гафарова: Совместные усилия парламентов помогают в достижении общих целей Деятельность Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) охватывает политические, экономические, социальные, культурные и другие важные направления.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 11:36
Сахиба Гафарова: Совместные усилия парламентов помогают в достижении общих целей

Деятельность Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) охватывает политические, экономические, социальные, культурные и другие важные направления.

Как сообщает Report, об этом председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова заявила в ходе 14-ой пленарной сессии АПА в Баку.

По ее словам, совместные усилия парламентов вносят вклад в достижение общих целей: "АПА отражает наше общее желание углубить межпарламентский диалог. Считаю, что развитие институционального потенциала организации будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества".

"Создание новых механизмов также значительно расширит нашу деятельность", - добавила С.Гафарова.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova: 'We regard APA as a significant framework'
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Asiya Parlament Assambleyasına mühüm çərçivə kimi baxırıq

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