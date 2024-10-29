Сахиба Гафарова: Совместные проекты с Турцией служат миру и стабильности в регионе

Азербайджано-турецкое братство покорит новые вершины.

Азербайджано-турецкое братство покорит новые вершины.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на приеме по случаю 101-й годовщины основания Турецкой Республики.

Она подчеркнула, что сегодня Турция вносит вклад в мир и стабильность в глобальном масштабе:

"Мы гордимся каждым достижением Турции. Эта реальность отражает наши общие ценности. Моральная поддержка Турции при освобождении оккупированных территорий продемонстрировала всему миру наше единство. Двусторонние отношения очень успешны и на уровне союзничества. Эти отношения служат общему благу, а реализованные совместные проекты способствуют миру и стабильности в регионе".