Сахиба Гафарова рассказала дагестанскому коллеге о мирному процессе между Азербайджаном и Арменией

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией, возглавляемой председателем Народного Собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым, который прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией, возглавляемой председателем Народного Собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым, который прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, Гафарова подчеркнула, что между Азербайджаном и Россией до сих пор подписано около 300 документов, охватывающих различные сферы.

Она также напомнила, что в Азербайджане проживает самая большая русская община на Южном Кавказе, а русский язык активно преподается в образовательных учреждениях страны.

Сахиба Гафарова рассказала о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана, включая проекты "Умный город" и "Умное село", об усилиях Азербайджана в рамках мирного процесса с Арменией и барьерах, препятствующих нормализации отношений.

Заур Аскендеров, в свою очередь, подчеркнул историческую связь народов Дагестана и Азербайджана, их общие ценности и рассказал о роли азербайджанской диаспоры в жизни Дагестана.

В ходе встречи стороны обсудили развитие межпарламентских связей и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.