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Сахиба Гафарова рассказала дагестанскому коллеге о мирному процессе между Азербайджаном и Арменией

Сахиба Гафарова рассказала дагестанскому коллеге о мирному процессе между Азербайджаном и Арменией Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией, возглавляемой председателем Народного Собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым, который прибыл в Азербайджан с официальным визитом.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 17:56
Сахиба Гафарова рассказала дагестанскому коллеге о мирному процессе между Азербайджаном и Арменией

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией, возглавляемой председателем Народного Собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым, который прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, Гафарова подчеркнула, что между Азербайджаном и Россией до сих пор подписано около 300 документов, охватывающих различные сферы.

Она также напомнила, что в Азербайджане проживает самая большая русская община на Южном Кавказе, а русский язык активно преподается в образовательных учреждениях страны.

Сахиба Гафарова рассказала о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана, включая проекты "Умный город" и "Умное село", об усилиях Азербайджана в рамках мирного процесса с Арменией и барьерах, препятствующих нормализации отношений.

Заур Аскендеров, в свою очередь, подчеркнул историческую связь народов Дагестана и Азербайджана, их общие ценности и рассказал о роли азербайджанской диаспоры в жизни Дагестана.

В ходе встречи стороны обсудили развитие межпарламентских связей и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSahiba Gafarova informs Dagestani counterpart about Azerbaijan-Armenia peace process
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova dağıstanlı həmkarını Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin gedişi barədə məlumatlandırıb

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