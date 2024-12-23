Сахиба Гафарова рассказала дагестанскому коллеге о мирному процессе между Азербайджаном и Арменией

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией, возглавляемой председателем Народного Собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым, который прибыл в Азербайджан с официальным визитом.
Как сообщает Report, Гафарова подчеркнула, что между Азербайджаном и Россией до сих пор подписано около 300 документов, охватывающих различные сферы.
Она также напомнила, что в Азербайджане проживает самая большая русская община на Южном Кавказе, а русский язык активно преподается в образовательных учреждениях страны.
Сахиба Гафарова рассказала о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана, включая проекты "Умный город" и "Умное село", об усилиях Азербайджана в рамках мирного процесса с Арменией и барьерах, препятствующих нормализации отношений.
Заур Аскендеров, в свою очередь, подчеркнул историческую связь народов Дагестана и Азербайджана, их общие ценности и рассказал о роли азербайджанской диаспоры в жизни Дагестана.
В ходе встречи стороны обсудили развитие межпарламентских связей и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.