Сахиба Гафарова призвала страны АПА к активному участию в WUF13
- 26 января, 2026
- 15:53
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в Бахрейне, выступила на 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Как сообщает Report, она отметила, что в год 20-летия создания АПА Ассамблея уже стала важным многосторонним институтом конструктивного диалога и солидарности.
Спикер подчеркнула, что за время председательства Азербайджана состав организации расширился.
По ее словам, в этот период особое внимание уделялось вопросам институционального развития, повышения роли АПА в парламентской дипломатии и ее международной репутации, возобновились заседания Бюро.
Гафарова отметила важное значение развития сотрудничества между АПА и другими межпарламентскими организациями, продвижения межкультурного и межцивилизационного диалога.
Спикер парламента также подчеркнула важность 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), которая состоится в этом году в Баку, и призвала все страны-члены АПА активно участвовать в данном форуме.
Отметим, что председательство в АПА официально передано Совету представителей Королевства Бахрейн.