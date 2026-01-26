Сахиба Гафарова призвала страны АПА к активному участию в WUF13

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в Бахрейне, выступила на 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

    Как сообщает Report, она отметила, что в год 20-летия создания АПА Ассамблея уже стала важным многосторонним институтом конструктивного диалога и солидарности.

    Спикер подчеркнула, что за время председательства Азербайджана состав организации расширился.

    По ее словам, в этот период особое внимание уделялось вопросам институционального развития, повышения роли АПА в парламентской дипломатии и ее международной репутации, возобновились заседания Бюро.

    Гафарова отметила важное значение развития сотрудничества между АПА и другими межпарламентскими организациями, продвижения межкультурного и межцивилизационного диалога.

    Спикер парламента также подчеркнула важность 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), которая состоится в этом году в Баку, и призвала все страны-члены АПА активно участвовать в данном форуме.

    Отметим, что председательство в АПА официально передано Совету представителей Королевства Бахрейн.

