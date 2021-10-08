Сахиба Гафарова призвала парламент Словакии признать Ходжалинский геноцид

В рамках официального визита в Словакию председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

В рамках официального визита в Словакию председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Как сообщает Report, председатель Национального совета Борис Коллар поприветствовал председателя Милли Меджлиса и выразил уверенность, что этот визит внесет вклад в углубление отношений между нашими странами и парламентами.

Отметив, что его страна придает важное значение развитию отношений с Азербайджаном, он заявил о важности дальнейшего развития межпарламентских связей между странами.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что это ее первый визит в Словакию в качестве председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

Сахиба Гафарова особо подчеркнула роль, которую наша страна играет в архитектуре энергетической безопасности Европы. Было отмечено, что проекты, реализуемые по инициативе и при участии Азербайджана, важны не только с точки зрения вклада в развитие государств-участников, но и с точки зрения диверсификации транспортировки энергоносителей в Европу.

Сахиба Гафарова отметила, что провокации со стороны Армении препятствуют обеспечению устойчивого мира в регионе, и несмотря на то, что с начала подписания трехстороннего заявления от 10 ноября прошел почти год, Армения до сих пор не предоставила карты заминированных территорий. Спикер особо подчеркнула, что на сегодняшний день в результате разрыва мин, заложенных Арменией, погибли или получили тяжелые ранения 150 гражданских лиц и военных. Таким образом, Армения продолжает представлять серьезную угрозу для жизни и безопасности людей. Это грубое нарушение международного гуманитарного права.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что Азербайджан уже начал широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Говоря о текущем состоянии межпарламентских отношений, председатель Милли Меджлиса отметила, что развитие связей между законодательными органами, организация взаимных визитов способствуют развитию отношений между Азербайджаном и Словакией. Парламенты двух стран сотрудничают в рамках ряда международных организаций. Но предвзятые решения парламентариев и озвученные необъективные заявления могут омрачить двусторонние отношения. Сахиба Гафарова, в частности, выразила сожаление в связи с принятой в ноябре прошлого года в парламенте Словакии резолюцией по армяно-азербайджанскому конфликту и решением "О Нагорном Карабахе" от 1 апреля 2021 года.

Доведя до внимания, что в следующем году в Азербайджане будет отмечаться 30-я годовщина Ходжалинского геноцида, председатель Милли Меджлиса напомнила, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Армения совершила геноцид в азербайджанском городе Ходжалы, в результате которого были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, тяжело ранены 487 человек, в том числе 76 детей. 8 семей были полностью уничтожены. Эти люди были убиты и подвергнуты пыткам только из-за их этнической принадлежности. Напомнив, что парламенты ряда стран и некоторые международные организации уже приняли соответствующие решения в связи с этим геноцидом против человечества, спикер выразила надежду, что словацкие парламентарии также начнут процесс признания этого геноцида.

На встрече выступили председатель комитета Милли Меджлиса Захид Орудж и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям со Словакией Анар Мамедов, которые высказали мнение о роли парламентов в развитии отношений между двумя странами, важности развития сотрудничества между законодательными органами.