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Сахиба Гафарова призвала парламент Ирана принять документ о Ходжалинском геноциде

Сахиба Гафарова призвала парламент Ирана принять документ о Ходжалинском геноциде Находящаяся с официальным визитом в Иране председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 6 августа встретилась с председателем Меджлиса Исламского Совета Ирана Мохаммедом Багером Галибафом.
Внешняя политика
6 августа 2021 г. 14:11
Сахиба Гафарова призвала парламент Ирана принять документ о Ходжалинском геноциде

Находящаяся с официальным визитом в Иране председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 6 августа встретилась с председателем Меджлиса Исламского Совета Ирана Мохаммедом Багером Галибафом.

Как сообщает Report, поприветствовав председателя Милли Меджлиса и азербайджанскую делегацию, спикер парламента Ирана выразил удовлетворение присутствием в Тегеране делегации дружественной и соседней страны.

Подчеркнув, что Иран и Азербайджан связаны важными географическими, историческими, культурными узами и религиозными ценностями, М.Галибаф отметил, что в Иране очень любят Азербайджан и внимательно наблюдают за происходящими там процессами.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила удовлетворение дружественными и добрососедскими отношениями с Ираном, отметив, что взаимные визиты глав государств имеют важное значение для налаживания отношений на высоком уровне между двумя странами.

Председатель Милли Меджлиса довела до внимания, что в следующем году - 26 февраля 2022 года - исполнится 30-я годовщина Ходжалинского геноцида и поэтому очень важно, чтобы юридическая и политическая оценка таким преступлениям против человечности была дана и на международном уровне.

Спикер напомнила, что до сих пор многие государства и международные организации признали Ходжалинский геноцид и, учитывая это, принятие парламентом Ирана документа о Ходжалинском геноциде может защитить человечество от подобных событий в будущем.

Принимавшие участие во встрече вице-премьер Шахин Мустафаев и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев поделились своим мнением об азербайджано-иранских отношениях.

По завершении встречи спикеры обеих стран предложили друг другу совершать взаимные официальные визиты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova İran parlamentini Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənəd qəbul etməyə çağırıb

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