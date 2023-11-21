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Сахиба Гафарова: Принятый Сенатом США документ является актом защиты армян

Сахиба Гафарова: Принятый Сенатом США документ является актом защиты армян Документ, принятый Сенатом США 15 ноября, является актом защиты армян. Сегодня в Милли Меджлисе состоится его обсуждение.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 11:38
Сахиба Гафарова: Принятый Сенатом США документ является актом защиты армян

Документ, принятый Сенатом США 15 ноября, является актом защиты армян. Сегодня в Милли Меджлисе состоится его обсуждение.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем заседании парламента.

По ее словам, после 44-дневной войны Армения продолжила свои провокации.

"Однако Азербайджан полностью обеспечил международное право, положив конец существованию незаконного сепаратистского режима в Карабахе. Азербайджан желает подписания мирного договора с Арменией, но, к сожалению, Армения до сих пор не отказывается от своей коварной политики", - сказала С. Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri ABŞ Senatının qəbul etdiyi sənədi pisləyib

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