Сахиба Гафарова: Принятый Сенатом США документ является актом защиты армян

Документ, принятый Сенатом США 15 ноября, является актом защиты армян. Сегодня в Милли Меджлисе состоится его обсуждение.

Документ, принятый Сенатом США 15 ноября, является актом защиты армян. Сегодня в Милли Меджлисе состоится его обсуждение.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала на сегодняшнем заседании парламента.

По ее словам, после 44-дневной войны Армения продолжила свои провокации.

"Однако Азербайджан полностью обеспечил международное право, положив конец существованию незаконного сепаратистского режима в Карабахе. Азербайджан желает подписания мирного договора с Арменией, но, к сожалению, Армения до сих пор не отказывается от своей коварной политики", - сказала С. Гафарова.