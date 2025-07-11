Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии поминовения жертв Сребреницы

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Боснию и Герцеговину прибыла в Мемориальный центр, учрежденный в память о жертвах Сребреницы.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Боснию и Герцеговину прибыла в Мемориальный центр, учрежденный в память о жертвах Сребреницы.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер азербайджанского парламента и гости из других стран, в том числе, главы государств и правительств, спикеры парламентов и официальные представители, в рамках поминальных мероприятий вначале ознакомились с выставкой "По следам не прошедших".

Затем Сахиба Гафарова подписала книгу соболезнований в поминальном зале. Вслед за этим в Мемориальном центре прошла церемония поминовения жертв. Главы делегаций почтили память жертв трагедии и возложили букеты цветов к подножию Мемориала.

Спикер Милли Меджлиса также провела встречи с лидерами парламентов ряда стран.