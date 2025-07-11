О нас

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии поминовения жертв Сребреницы

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии поминовения жертв Сребреницы Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Боснию и Герцеговину прибыла в Мемориальный центр, учрежденный в память о жертвах Сребреницы.
Внешняя политика
11 июля 2025 г. 20:19
Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии поминовения жертв Сребреницы

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Боснию и Герцеговину прибыла в Мемориальный центр, учрежденный в память о жертвах Сребреницы.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер азербайджанского парламента и гости из других стран, в том числе, главы государств и правительств, спикеры парламентов и официальные представители, в рамках поминальных мероприятий вначале ознакомились с выставкой "По следам не прошедших".

Затем Сахиба Гафарова подписала книгу соболезнований в поминальном зале. Вслед за этим в Мемориальном центре прошла церемония поминовения жертв. Главы делегаций почтили память жертв трагедии и возложили букеты цветов к подножию Мемориала.

Спикер Милли Меджлиса также провела встречи с лидерами парламентов ряда стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Speaker Gafarova joins Srebrenica victims’ commemoration ceremony
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Srebrenitsa qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan anım mərasimində iştirak edib

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi