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Сахиба Гафарова примет участие на заседании G20 в Индонезии

Сахиба Гафарова примет участие на заседании G20 в Индонезии 4 октября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отправится в столицу Индонезии Джакарту для участия в 8-м саммите председателей парламентов стран "Большой двадцатки"
Внешняя политика
3 октября 2022 г. 17:09
Сахиба Гафарова примет участие на заседании G20 в Индонезии
Сахиба Гафарова

4 октября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отправится в столицу Индонезии Джакарту для участия в 8-м заседании председателей парламентов стран "Большой двадцатки" (G20).

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На мероприятии ожидается выступление спикера Милли Меджлиса по обсуждаемым вопросам.

В рамках визита запланирован ряд встреч председателя парламента Азербайджана с главами делегаций стран, участвующих на заседании G20. В ходе встреч состоится обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей, расширении двустороннего и многостороннего сотрудничества и пр.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova İndoneziyaya gedir

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