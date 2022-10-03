Сахиба Гафарова примет участие на заседании G20 в Индонезии

4 октября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отправится в столицу Индонезии Джакарту для участия в 8-м саммите председателей парламентов стран "Большой двадцатки"

4 октября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отправится в столицу Индонезии Джакарту для участия в 8-м заседании председателей парламентов стран "Большой двадцатки" (G20).

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На мероприятии ожидается выступление спикера Милли Меджлиса по обсуждаемым вопросам.

В рамках визита запланирован ряд встреч председателя парламента Азербайджана с главами делегаций стран, участвующих на заседании G20. В ходе встреч состоится обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей, расширении двустороннего и многостороннего сотрудничества и пр.