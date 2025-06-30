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Сахиба Гафарова примет участие в межпарламентском форуме Узбекистан–Азербайджан в Хиве

Сахиба Гафарова примет участие в межпарламентском форуме Узбекистан–Азербайджан в Хиве Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова вместе с парламентской делегацией прибыла в Узбекистан для участия в Первом межпарламентском форуме Узбекистана и Азербайджана.
Внешняя политика
30 июня 2025 г. 12:30
Сахиба Гафарова примет участие в межпарламентском форуме Узбекистан–Азербайджан в Хиве

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова вместе с парламентской делегацией прибыла в Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, цель визита - участие в Первом межпарламентском форуме Узбекистана и Азербайджана, который пройдет в городе Хива 1-2 июля.

Делегацию встретила спикер Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

По информации Сената, в форуме наряду с представителями парламентов Узбекистана и Азербайджана, также примут участие делегаты Молодежных парламентов обеих стран.

Основной целью форума является углубление межпарламентского сотрудничества, обмен опытом в области законотворческой деятельности и парламентского контроля, а также содействие реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне между двумя странами. В рамках форума будут обсуждаться перспективы расширения двустороннего сотрудничества и координации усилий в приоритетных сферах.

По итогам форума ожидается принятие итогового документа, направленного на совершенствование правовых основ для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Узбекистаном и Азербайджаном. Отмечается, что документ станет основой для реализации совместных инициатив, а также для расширения сотрудничества в таких областях, как экономика, культура, образование и безопасность.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Xivədə Özbəkistan-Azərbaycan parlamentlərarası forumunda iştirak edəcək

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