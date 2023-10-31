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Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Южную Корею

Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Южную Корею Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Сеул.
Внешняя политика
31 октября 2023 г. 12:52
Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Южную Корею

Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Сеул.

Как сообщает Report, в состав делегации входят сопредседатель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Южной Кореей Малик Гасанов, депутаты Афат Гасанова, Анар Мамедов, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В международном аэропорту "Кимпхо" в Сеуле азербайджанскую делегацию встретили сопредседатель межпарламентской группы дружбы Су Бьюнг-су, посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Koreyada rəsmi səfərdədir

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