Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Южную Корею

Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Сеул.

Делегация Милли Меджлиса во главе со спикером Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Сеул.

Как сообщает Report, в состав делегации входят сопредседатель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Южной Кореей Малик Гасанов, депутаты Афат Гасанова, Анар Мамедов, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В международном аэропорту "Кимпхо" в Сеуле азербайджанскую делегацию встретили сопредседатель межпарламентской группы дружбы Су Бьюнг-су, посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов и другие официальные лица.