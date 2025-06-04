Сахиба Гафарова поздравила Нумана Куртулмуша с переизбранием на пост председателя ВНСТ

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо Нуману Куртулмушу по случаю его переизбрания на пост председателя Великого национального собрания Турции (ВНСТ).
Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Спикер от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса поздравила Нумана Куртулмуша с переизбранием на высокий пост и выразила ему наилучшие пожелания.
В тот же день состоялся телефонный разговор председателя парламента Сахибы Гафаровой с турецким коллегой.
Нуман Куртулмуш выразил благодарность за поздравления и добрые пожелания. Он заявил о готовности приложить все усилия для дальнейшего укрепления и развития сотрудничества между ВНСТ и Милли Меджлисом.