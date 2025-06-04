Сахиба Гафарова поздравила Нумана Куртулмуша с переизбранием на пост председателя ВНСТ

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо Нуману Куртулмушу по случаю его переизбрания на пост председателю Великого национального собрания Турции ( ВНСТ).

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо Нуману Куртулмушу по случаю его переизбрания на пост председателя Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер от своего имени и от имени депутатов Милли Меджлиса поздравила Нумана Куртулмуша с переизбранием на высокий пост и выразила ему наилучшие пожелания.

В тот же день состоялся телефонный разговор председателя парламента Сахибы Гафаровой с турецким коллегой.

Нуман Куртулмуш выразил благодарность за поздравления и добрые пожелания. Он заявил о готовности приложить все усилия для дальнейшего укрепления и развития сотрудничества между ВНСТ и Милли Меджлисом.