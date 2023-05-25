Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе официального визита в Республику Сербия посетила памятники Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося сербского писателя Милорада Павича в белградском парке Ташмайдан.
Об этом Report сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Спикер азербайджанского парламента возложила к памятникам венок.
Напомним, что открытие памятника Великому лидеру Гейдару Алиеву в Ташмайдане прошло с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2011 году.