Сахиба Гафарова посетила памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе официального визита в Республику Сербия посетила памятники Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося сербского писателя Милорада Павича в белградском парке

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе официального визита в Республику Сербия посетила памятники Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося сербского писателя Милорада Павича в белградском парке Ташмайдан.

Об этом Report сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер азербайджанского парламента возложила к памятникам венок.

Напомним, что открытие памятника Великому лидеру Гейдару Алиеву в Ташмайдане прошло с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2011 году.