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Сахиба Гафарова посещает с визитом Испанию

Сахиба Гафарова посещает с визитом Испанию 11:09 Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во главе делегации парламента Азербайджана прибыла с официальным визитом в Испанию.
Внешняя политика
19 мая 2025 г. 11:19
Сахиба Гафарова посещает с визитом Испанию

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Испанию.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса.

В Мадриде в международном аэропорту Барахас председателя парламента встречали посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

В рамках визита запланированы встречи председателя Милли Меджлиса с рядом официальных лиц. На встречах будут обсуждаться текущее состояние и будущее развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Испанией.

Визит Гафаровой в Испанию завершится 20 мая.

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Версия на английском языке Azerbaijani Speaker Sahiba Gafarova arrives in Spain
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova İspaniyada rəsmi səfərdədir

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