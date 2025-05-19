Сахиба Гафарова посещает с визитом Испанию

11:09 Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во главе делегации парламента Азербайджана прибыла с официальным визитом в Испанию.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла с официальным визитом в Испанию.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса.

В Мадриде в международном аэропорту Барахас председателя парламента встречали посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

В рамках визита запланированы встречи председателя Милли Меджлиса с рядом официальных лиц. На встречах будут обсуждаться текущее состояние и будущее развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Испанией.

Визит Гафаровой в Испанию завершится 20 мая.