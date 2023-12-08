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Сахиба Гафарова: Переговоры с Арменией дали положительные результаты

Сахиба Гафарова: Переговоры с Арменией дали положительные результаты Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что переговоры с Арменией дали положительные результаты.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 12:44
Сахиба Гафарова: Переговоры с Арменией дали положительные результаты

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что переговоры с Арменией дали положительные результаты.

Как сообщает Report, об этом спикер сказала во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Гафарова напомнила, что после победы в Отечественной войне по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева были начаты мирные переговоры с Арменией.

"Уже сегодня можно сказать, что эти переговоры дают положительные результаты. Накануне было опубликовано совместное заявление Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении. Обе стороны сходятся во мнении, что в регионе появилась историческая возможность для достижения долгожданного мира. Стороны подтвердили намерение нормализовать отношения и заключить мирный договор на основе взаимоуважения принципов суверенитета и территориальной целостности. В заявлении предусмотрен ряд шагов, приближающих мирное соглашение. Продолжение этих шагов мы будем наблюдать в ближайшее время", - добавила Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Bu gün söyləmək olar ki, Ermənistanla danışıqların müsbət nəticələri var"

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