Сахиба Гафарова: Переговоры с Арменией дали положительные результаты

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что переговоры с Арменией дали положительные результаты.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что переговоры с Арменией дали положительные результаты.

Как сообщает Report, об этом спикер сказала во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Гафарова напомнила, что после победы в Отечественной войне по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева были начаты мирные переговоры с Арменией.

"Уже сегодня можно сказать, что эти переговоры дают положительные результаты. Накануне было опубликовано совместное заявление Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении. Обе стороны сходятся во мнении, что в регионе появилась историческая возможность для достижения долгожданного мира. Стороны подтвердили намерение нормализовать отношения и заключить мирный договор на основе взаимоуважения принципов суверенитета и территориальной целостности. В заявлении предусмотрен ряд шагов, приближающих мирное соглашение. Продолжение этих шагов мы будем наблюдать в ближайшее время", - добавила Гафарова.