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Сахиба Гафарова: Переговоры с ЕС по подписанию нового соглашения находятся на финальной стадии

Сахиба Гафарова: Переговоры с ЕС по подписанию нового соглашения находятся на финальной стадии Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисем.
Внешняя политика
8 февраля 2022 г. 10:15
Сахиба Гафарова: Переговоры с ЕС по подписанию нового соглашения находятся на финальной стадии

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисем.

Как сообщили Report в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, президент Эстонии отметил, что данный визит положительно скажется на развитии отношений между двумя странами.

Президент Алар Карис отметил, что существует хороший потенциал для дальнейшего развития отношений между странами. Он также подчеркнул, что поддерживает существующие отношения между Евросоюзом и Азербайджаном. Алар Карис отметил, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Сахиба Гафарова передала президенту Эстонии приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

С.Гафарова отметила, что впервые посещает Эстонию в качестве спикера и выразила удовлетворение нынешним уровнем межпарламентских отношений между двумя странами. Спикер также проинформировала о связях между Азербайджаном и Евросоюзом, сообщив, что ЕС и Азербайджан находятся на финальной стадии переговоров по подписанию соглашения о партнерстве.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani parliament speaker meets with Estonian president
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: "Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında yeni tərəfdaşlıq sazişi üzrə danışıqlar son mərhələdədir"

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