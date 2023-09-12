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Сахиба Гафарова ознакомилась с Центром азербайджанского языка и культуры в Болгарии

Сахиба Гафарова ознакомилась с Центром азербайджанского языка и культуры в Болгарии Находящаяся с официальным визитом в Болгарии председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова ознакомилась с деятельностью Центра азербайджанского языка и культуры, который действует при Софийском Университете.
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 10:35
Сахиба Гафарова ознакомилась с Центром азербайджанского языка и культуры в Болгарии

Находящаяся с официальным визитом в Болгарии председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова ознакомилась с деятельностью Центра азербайджанского языка и культуры, который действует при Софийском Университете.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель парламента подарила Центру книги, изданные Милли Меджлисом по случаю 100-летия Общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого государства Азербайджан, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

С.Гафарова подробно рассказала сотрудникам Центра и другим участникам встречи о несравненных заслугах Великого лидера перед азербайджанским народом и азербайджанской государственностью.

Сахиба Гафарова также передала Центру книгу "Карабах до и после оккупации". Она проинформировала присутствующих о разрушениях и зверствах, которые совершила Армения в городах и районах Азербайджана в период тридцатилетней оккупации.

Спикер Милли Меджлиса также встретилась с изучающими азербайджанский язык болгарскими студентами, и оставила запись в памятной книге Центра.

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Версия на английском языке ФотоSpeaker Sahiba Gafarova familiarizes with Azerbaijani Language and Culture Centre in Bulgaria 
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Bolqarıstanda Azərbaycan dili və mədəniyyəti Mərkəzi ilə tanış olub

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