Сахиба Гафарова ознакомилась с Центром азербайджанского языка и культуры в Болгарии

Находящаяся с официальным визитом в Болгарии председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова ознакомилась с деятельностью Центра азербайджанского языка и культуры, который действует при Софийском Университете.

Находящаяся с официальным визитом в Болгарии председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова ознакомилась с деятельностью Центра азербайджанского языка и культуры, который действует при Софийском Университете.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.



Председатель парламента подарила Центру книги, изданные Милли Меджлисом по случаю 100-летия Общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого государства Азербайджан, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

С.Гафарова подробно рассказала сотрудникам Центра и другим участникам встречи о несравненных заслугах Великого лидера перед азербайджанским народом и азербайджанской государственностью.



Сахиба Гафарова также передала Центру книгу "Карабах до и после оккупации". Она проинформировала присутствующих о разрушениях и зверствах, которые совершила Армения в городах и районах Азербайджана в период тридцатилетней оккупации.

Спикер Милли Меджлиса также встретилась с изучающими азербайджанский язык болгарскими студентами, и оставила запись в памятной книге Центра.