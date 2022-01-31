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Сахиба Гафарова отправится с визитом в Прибалтийские страны

Сахиба Гафарова отправится с визитом в Прибалтийские страны Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой с 1 по 7 февраля совершит официальный визит в Латвию, Литву и Эстонию.
Внешняя политика
31 января 2022 г. 16:37
Сахиба Гафарова отправится с визитом в Прибалтийские страны
Сахиба Гафарова

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой с 1 по 7 февраля совершит официальный визит в Латвию, Литву и Эстонию.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В состав делегации входят руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Латвией Кямран Байрамов, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Литвой Насиб Махамалиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Эстонией Жаля Ахмедова, депутаты Рашад Махмудов, Эльнур Аллахвердиев, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В рамках визита председатель Милли Меджлиса проведет ряд встреч с председателями парламентов, межпарламентскими группами дружбы и другими официальными лицами этих стран, обменяется мнениями о перспективах дальнейшего развития наших взаимоотношений.

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