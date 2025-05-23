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Сахиба Гафарова: Отношения между Азербайджаном и Грузией носят стратегический характер

Сахиба Гафарова: Отношения между Азербайджаном и Грузией носят стратегический характер Сегодня отношения между Азербайджаном и Грузией, двумя союзными государствами, носят стратегический характер, что играет важную роль в обеспечении стабильности в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 19:59
Сахиба Гафарова: Отношения между Азербайджаном и Грузией носят стратегический характер

Сегодня отношения между Азербайджаном и Грузией, двумя союзными государствами, носят стратегический характер, что играет важную роль в обеспечении стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на приеме по случаю Дня независимости Грузии.

Она отметила, что Азербайджан и Грузия проводят взвешенную политику, основанную на уважении к государственному суверенитету и территориальной целостности, "что служит примером для других стран".

"Мы выступаем за стабильное и устойчивое развитие всего региона и искренне рады каждому нашему гостю... Наши страны выстроили мощную и долгосрочную модель двустороннего сотрудничества, охватывающую политическую, экономическую, научно-техническую и другие сферы. Благодаря такому взаимодействию создаются новые возможности для дальнейшего развития межгосударственных связей", - заявила Гафарова.

Она подчеркнула, что Азербайджан является одной из стран, вложившей крупнейшие инвестиции в энергетику и электроэнергетику, способствуя общему экономическому росту.

"Проекты нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан, газопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум и другие стратегические инициативы, которые являются основой нашего сотрудничества, играют важную роль в формировании новых экономических и энергетических связей между Европой и Азией", - сказала она.

Гафарова также отметила высокий уровень сотрудничества между двумя странами в сфере образования и культуры.

"Азербайджан и Грузия связаны узами взаимного доверия, поддержки и дружбы. Мы успешно взаимодействуем на международной арене и уверенно представляем свои интересы. Во всех международных организациях наши страны традиционно поддерживают друг друга. Уверена, что в ближайшие годы отношения между Азербайджаном и Грузией продолжат динамично развиваться, открывая новые перспективы и служа благополучию наших народов", - заключила Гафарова.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı münasibətlər strateji xarakter daşıyır
Версия на английском языке Sahiba Gafarova: Relations between Azerbaijan and Georgia are of strategic importance

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