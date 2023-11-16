Сахиба Гафарова обсудила с Валентиной Матвиенко двустороннее и многостороннее сотрудничество

В рамках рабочего визита в Кыргызстан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Бишкеке с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

В рамках рабочего визита в Кыргызстан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Бишкеке с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и РФ в двустороннем и многостороннем форматах, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны выразили удовлетворенность развитием отношений между странами в экономической, политической, гуманитарной сферах по восходящей линии. Отмечена значительная роль регулярных встреч и обсуждений глав государств в дальнейшем расширении взаимоотношений. В этом смысле была подчеркнута значимость встречи президентов Азербайджана и России, состоявшейся в прошлом месяце в Бишкеке.

Председатель Совета Федерации отметила роль законодательных органов в развитии отношений между странами.

Гафарова напомнила об официальных визитах в РФ в качестве председателя Милли Меджлиса, а также об участии в мероприятиях, проводимых в Москве в этом году в связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.