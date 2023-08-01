Сахиба Гафарова обратилась к парламентам зарубежных стран в связи с манипуляциями Армении

1 августа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо руководителям международных парламентских организаций и председателям парламентов зарубежных стран.

1 августа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила письмо руководителям международных парламентских организаций и председателям парламентов зарубежных стран.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В письме говорится, что несмотря на то, что Азербайджан стал жертвой конфликта, именно Азербайджан выдвинул мирную инициативу для установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, нормализации отношений с Арменией на основе норм и принципов международного права. Наряду с этим были предприняты необходимые шаги по реинтеграции проживающих в Карабахе армян в азербайджанское общество.

В письме с сожалением отмечается, что за прошедший период Армения, используя Лачынскую дорогу, продолжала военные провокации против Азербайджана и вмешательство в его внутренние дела, а также препятствовала продвижению диалога с карабахскими армянами. В апреле 2023 года Азербайджанская Республика, реализовав свое суверенное право в соответствии с нормами международного права, установила Лачынский погранично-пропускной пункт. Это право Азербайджана закреплено и в окончательном решении Международного суда. Неспособная смириться с этим Армения открыла огонь по азербайджанскому пограничнику, совершила провокацию в отношении нашего Государственного флага, предприняла попытки несанкционированного использования Лачынской дороги, что наглядно продемонстрировало реальное отношение этой страны к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, и уровень приверженности ее мирному процессу.

В письме подчеркивается, что выдвигаемые Арменией в последнее время заявления о “напряженной гуманитарной ситуации” и "нехватке в Карабахском регионе Азербайджана продовольствия и медикаментов", являются политической манипуляцией, направленной на введение международного сообщества в заблуждение и нацеленной на территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики.

Подчеркивается, что Азербайджан предложил дорогу Агдам-Ханкенди для перевозки гуманитарных грузов в город Ханкенди и окрестные села, и это предложение получило поддержку на международном уровне. Блокирование сепаратистами дороги Агдам-Ханкенди свидетельствует об истинных намерениях сил, начавших эту кампанию. Цель состоит в нарушении мирного процесса и предотвращении реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

Отмечается, что Азербайджан неоднократно демонстрировал приверженность конструктивному диалогу для установления мира и стабильности в регионе и продолжит усилия в этом направлении. При этом права проживающих в Карабахе армян будут обеспечены на основе Конституции и законов страны.

Международное сообщество должно продемонстрировать ответственность, не поддаваться на манипуляции армянской стороны и разъяснить Армении необходимость приверженности конструктивному диалогу, говорится в письме.