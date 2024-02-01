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Сахиба Гафарова: Никто не может оказать давление на Азербайджан за столом переговоров

Сахиба Гафарова: Никто не может оказать давление на Азербайджан за столом переговоров Никто и ни одно государство не может оказать давление на Азербайджан за столом переговоров.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 22:27
Сахиба Гафарова: Никто не может оказать давление на Азербайджан за столом переговоров

Никто и ни одно государство не может оказать давление на Азербайджан за столом переговоров.

Как передает Report, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе встречи с делегацией, возглавляемой спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

Она напомнила, что именно Азербайджан выдвинул мирные инициативы и заинтересован в продолжении переговоров. Спикер заявила, что наша страна желает мира и надеется на скорое подписание мирного соглашения.

Говоря о масштабных восстановительно-строительных работах, начатых азербайджанским правительством на освобожденных территориях, председатель Милли Меджлиса заметила, что Азербайджан ведет эту работу за счет крупных инвестиций. Бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в свои дома. Это доказывает, что Азербайджан не заинтересован в новой войне. Азербайджанский народ хочет мира, подчеркнула Сахиба Гафарова, отметив также усилия нашей страны по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Danışıqlar masası arxasında heç bir dövlət Azərbaycana təzyiq göstərə bilməz

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