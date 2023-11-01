Сахиба Гафарова: Некоторые страны не хотят мира на Южном Кавказе

Некоторые страны не хотят установления мира на Южном Кавказе.

Некоторые страны не хотят установления мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на встрече с председателем Национальной ассамблеи Кореи Ким Джин Пё.

Ким Джин Пё выразил уверенность в том, что нынешний визит председателя Милли Меджлиса будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Было подчеркнуто, что Корея является одной из стран, с которой Азербайджан с первых дней независимости установил тесные связи, и в прошлом году было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

В ходе встречи было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество занимает важное место в двусторонних отношениях. Азербайджан является основным торговым партнером Кореи в регионе Южного Кавказа.

На встрече обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и пути дальнейшего развития сотрудничества по различным направлениям.