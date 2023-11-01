Сахиба Гафарова: Некоторые страны не хотят мира на Южном Кавказе

Некоторые страны не хотят установления мира на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на встрече с председателем Национальной ассамблеи Кореи Ким Джин Пё.
Ким Джин Пё выразил уверенность в том, что нынешний визит председателя Милли Меджлиса будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.
Было подчеркнуто, что Корея является одной из стран, с которой Азербайджан с первых дней независимости установил тесные связи, и в прошлом году было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.
В ходе встречи было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество занимает важное место в двусторонних отношениях. Азербайджан является основным торговым партнером Кореи в регионе Южного Кавказа.
На встрече обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и пути дальнейшего развития сотрудничества по различным направлениям.