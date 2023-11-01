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Сахиба Гафарова: Некоторые страны не хотят мира на Южном Кавказе

Сахиба Гафарова: Некоторые страны не хотят мира на Южном Кавказе Некоторые страны не хотят установления мира на Южном Кавказе.
Внешняя политика
1 ноября 2023 г. 13:57
Сахиба Гафарова: Некоторые страны не хотят мира на Южном Кавказе

Некоторые страны не хотят установления мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на встрече с председателем Национальной ассамблеи Кореи Ким Джин Пё.

Ким Джин Пё выразил уверенность в том, что нынешний визит председателя Милли Меджлиса будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Было подчеркнуто, что Корея является одной из стран, с которой Азербайджан с первых дней независимости установил тесные связи, и в прошлом году было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

В ходе встречи было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество занимает важное место в двусторонних отношениях. Азербайджан является основным торговым партнером Кореи в регионе Южного Кавказа.

На встрече обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и пути дальнейшего развития сотрудничества по различным направлениям.

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Версия на английском языке ФотоSahiba Gafarova: Some countries don’t want peace in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: "Bəzi ölkələr Cənubi Qafqazda sülhün yaranmasını istəmirlər"

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