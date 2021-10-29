Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо главе парламента Турции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу поздравительное письмо по случаю Дня Республики.
Как сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью парламента, от своего имени и от имени всех членов Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поздравила Мустафу Шентопа и в его лице членов ВНСТ, а также братский турецкий народ с 98-й годовщиной Дня Республики.
Спикер Милли Меджлиса выразила уверенность, что прошедшее проверку временем азербайджано-турецкое братство и впредь будет укрепляться и станет залогом безопасности, мира и стабильности в регионе.