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Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо главе парламента Турции

Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо главе парламента Турции Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу поздравительное письмо по случаю Дня Республики.
Внешняя политика
29 октября 2021 г. 09:57
Сахиба Гафарова направила поздравительное письмо главе парламента Турции
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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу поздравительное письмо по случаю Дня Республики.

Как сообщили Report в отделе по связям с прессой и общественностью парламента, от своего имени и от имени всех членов Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поздравила Мустафу Шентопа и в его лице членов ВНСТ, а также братский турецкий народ с 98-й годовщиной Дня Республики.

Спикер Милли Меджлиса выразила уверенность, что прошедшее проверку временем азербайджано-турецкое братство и впредь будет укрепляться и станет залогом безопасности, мира и стабильности в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijani speaker sends congratulatory letter to Turkish parliament’s chair
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Türkiyə parlamentinin sədrinə təbrik məktubu göndərib

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