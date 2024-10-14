Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Женеве

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Женеву.

Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Женеву.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Женевы спикера Милли Меджлиса встретили посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве Галиб Исрафилов, а также другие официальные лица.

В рамках визита Гафарова примет участие в 149-й Ассамблее Межпарламентского союза, где планируется ее выступление, а также проведет встречи с руководителями делегаций стран-участников и другими официальными лицами.