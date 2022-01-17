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Сахиба Гафарова: Надеемся, что вскоре будет подписан мирный договор

Сахиба Гафарова: Надеемся, что вскоре будет подписан мирный договор Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране с официальным визитом делегацией во главе с председателем парламента Черногории Алексой Бечичем.
Внешняя политика
17 января 2022 г. 19:12
Сахиба Гафарова: Надеемся, что вскоре будет подписан мирный договор

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в нашей стране с официальным визитом делегацией во главе с председателем парламента Черногории Алексой Бечичем.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Спикер отметила успешное развитие связей между Азербайджаном и Черногорией. Было отмечено, что наше сотрудничество сегодня развивается в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах.

"Как отмечал президент Азербайджана, мы хотим говорить не о войне, а о мире в нашем регионе Кавказа и надеемся, что вскоре будет подписан мирный договор", - сказала С.Гафарова.

Алекса Бечич выразил признательность азербайджанской стороне за помощь, оказанную его стране в борьбе с пандемией COVID-19. Было подчеркнуто, что дальнейшее углубление связей между законодательными органами оказывает положительное влияние на развитие и других сфер.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития межпарламентских связей, важности продолжения взаимного сотрудничества депутатов и поддержки в рамках международных организаций.

Во встрече приняли участие глава рабочей группы по межпарламентским связям с Черногорией Игбал Мамедов, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, посол Черногории в Азербайджане Периша Кастратович и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova: "Ümid edirik ki, sülh sazişi tezliklə imzalanacaq"

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