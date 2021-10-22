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Сахиба Гафарова: Мы против использования термина "нагорно-карабахский конфликт"

Сахиба Гафарова: Мы против использования термина "нагорно-карабахский конфликт" Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Афины на встрече с председателем ПА ОБСЕ Маргарет Седерфельт выступила против использования международными организациями термина "нагорно-карабахский конфликт".
Внешняя политика
22 октября 2021 г. 12:14
Сахиба Гафарова: Мы против использования термина нагорно-карабахский конфликт

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Афины на встрече с председателем ПА ОБСЕ Маргарет Седерфельт выступила против использования международными организациями термина "нагорно-карабахский конфликт".

Как передает Report, председатель парламента Азербайджана отметила, что недопустимо ссылаться на "нагорно-карабахский конфликт".

По словам С.Гафаровой, в ходе победы в 44-дневной Отечественной войне в минувшем году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

"Наша страна, тем самым, сама обеспечила выполнение резолюций Совбеза ООН о немедленном, безоговорочном и полном выводе захватнических сил с территорий Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт ушел в историю, для Азербайджана и региона начался новый этап – этап восстановления и созидания", - отметила С.Гафарова.

Также спикер довела до внимания, что согласно указу президента Ильхама Алиева от июля этого года, в Азербайджанской Республике определено новое деление на экономические районы: "Согласно этому указу, созданы два новых района – Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы".

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova beynəlxalq təşkilatların “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” ifadəsini işlətməsinə etiraz edib

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