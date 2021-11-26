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Председатель Милли Меджлиса: Мы хотим стабильности и благополучия во всем регионе

Председатель Милли Меджлиса: Мы хотим стабильности и благополучия во всем регионе "Отрадно, что наше межпарламентское сотрудничество в рамках МПА СНГ продолжает оставаться эффективным механизмом партнерства стран Содружества. Сегодня заметно продолжает расти значимость парламентской дипломатии, способной реализовать свой созидательный
Внешняя политика
26 ноября 2021 г. 13:32
Председатель Милли Меджлиса: Мы хотим стабильности и благополучия во всем регионе

"Отрадно, что наше межпарламентское сотрудничество в рамках МПА СНГ продолжает оставаться эффективным механизмом партнерства стран Содружества. Сегодня заметно продолжает расти значимость парламентской дипломатии, способной реализовать свой созидательный потенциал в широком международном масштабе".

Как передает российское бюро Report, об этом на 53-ем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова.

С. Гафарова выразила признательность Председателю Совета МПА СНГ Валентине Матвиенко за высокий уровень организации заседания и поздравила ее с переизбранием.

"Стоит подчеркнуть, что благодаря новым идеям, проектам и важным международным мероприятиям, интерес к Ассамблее неустанно растет. Об этом свидетельствует неуклонно увеличивающееся число участников различных мероприятий", - отметила председатель Милли Меджлиса.

Гафарова отметила, что Азербайджан с большим энтузиазмом примет председательство в Молодежной межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ в следующем году: "Уверена, что Молодежная ассамблея продолжит вносить вклад молодых парламентариев в общий процесс развития нашего сотрудничества".

Председатель Милли Меджлиса также упомянула о трехстороннем заявлении, подписанном в ноябре прошлого года: "В результате посреднической миссии России 10 ноября прошлого года было подписано трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России, положившее конец конфликту 30-летней давности между Арменией и Азербайджаном. Мы приступили к восстановлению и широкомасштабным реконструкционным работам на освобожденных территориях. Уверена, что очень скоро мы сможем вернуть в эти места наших вынужденных переселенцев, пострадавших от оккупации".

"Мы хотим стабильности и благополучия во всем регионе, хотим говорить не о войне, а о мире и будущем", - подчеркнула она.

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